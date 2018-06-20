"الصحة": مصاب واحد في حريق عقار "الطالبية"

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الحريق الذي نشب بعقار مكون من 8 طوابق بالطالبية أسفر عن سقوط مصاب واحد حتى الآن.

وأضافت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن المصاب يعاني من حروق من الدرجة الثانية بأماكن متفرقة بالجسد، وجرى نقله إلى مستشفى أم المصريين.

ولفتت الوزارة، إلى أنها دفعت بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث بعد تلقيها البلاغ مباشرة.