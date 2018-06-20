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    رئيس "محلية النواب" يطالب بالتحقيق فيما حدث بمعسكر المنتخب

    12:10 م الأربعاء 20 يونيو 2018
    رئيس "محلية النواب" يطالب بالتحقيق فيما حدث بمعسكر المنتخب

    المهندس أحمد السجيني

    كتبت- هند الشامي:

    قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرياضة مكسب وخسارة، ولكن ما سمعناه عن الهزل في تدريبات المنتخب المصري مسألة تدعو إلى المساءلة والتحقيق من باب استجلاء الحقائق أولًا، ومن ثم المحاسبة في حال ثبوت التقصير.

    وأضاف "السجيني"، في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أنه سيطالب المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة وأعضاء اللجنة، بعقد جلسة وفتح مناقشة تقصي حقائق للأمر برمته.

    وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: "في جميع الأحوال أدعو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، وكذلك مدير وأعضاء الجهاز الفني والشئون الإدارية للمنتخب إلى تقديم استقالاتهم طوعا من باب تحملهم المسئولية وترك المجال لمن يكون قادرا على تحمل العبء خلال المرحلة القادمة".

    مجلس النواب منتخب مصر معسكر المنتخب أحمد السجيني فرج عامر

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