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    رئيس حماية المستهلك يتفقد سوق السادس من أكتوبر

    12:06 م الأربعاء 20 يونيو 2018
    رئيس حماية المستهلك يتفقد سوق السادس من أكتوبر

    راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك

    كتبت- عايدة رضوان:

    يتفقد راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، سوق السادس من أكتوبر لمتابعة توافر السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، والتأكد من ضبط الأسعار.

    وتأتي هذه الزيارة، في إطار الحملات الموسعة التي ينفذها رئيس الجهاز منذ توليه المنصب، بعد أن تفقد خلال الأيام القليلة الماضية عدة أسواق منها سوق العبور، فضلًا عن مواقف المواصلات للتحقق من التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة.

    وأوضح عبدالمعطي، في بيان، الأربعاء، استمرار تكثيف الحملات الرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية لاستقرار الأسواق والتأكد من توافر جميع السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين أولًا بأول.

    وشدد رئيس الجهاز، على أنه في حالة تلاعب أي شخص يجب على المواطن التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز رقم "19588"، إضافةً إلى إمكانية تلقي الشكاوى على خدمة الـ"واتس آب" على رقم "01281661880".​

    راضي عبد المعطي حماية المستهلك سوق السادس من أكتوبر السلع الغذائية الخضروات الفاكهة ضبط الأسعار

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