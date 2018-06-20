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    قرار حكومي: مشروعات الهيئة الهندسية بالعاصمة الإدارية "قومية"

    11:59 ص الأربعاء 20 يونيو 2018
    قرار حكومي: مشروعات الهيئة الهندسية بالعاصمة الإدارية "قومية"

    كتب- محمد نصار:
    نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، رقم 24 لسنة 2018، والخاص باعتبار المشروعات التي نفذتها أو التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسحلة داخل العاصمة الإدارية الجديدة مشروعات قومية.

    ونص القرار في مادته الأولى على: "تعتبر المشروعات التي نفذتها أو التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسحلة داخل العاصمة الإدارية الجديدة مشروعات قومية، في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، وتكون الهيئة الهندسية للقوات المسحلة هي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالنسبة لتلك المشروعات وتصدر التراخيص لها".

    كما نصت المادة الثانية على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

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    الهيئة الهندسية العاصمة الإدارية المشروعات القومية شريف اسماعيل

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