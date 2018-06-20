اليوم.. الوفد الإيطالي يزور دير وادي النطرون ضمن مسار العائلة المقدسة

كتب- إسلام ضيف:

قالت إنجي لحظي، مُنظمة برنامج الوفد الإيطالي، الذي يزور مسار العائلة المقدسة بمصر، إن الوفد سيزور دير وادي النطرون بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المطران لينو فوماجالي.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها للدير ضمن مسار العائلة المقدسة في مصر.

ووصل الوفد الإيطالي الأحد، والمكون من 45 فردًا، من بينهم شخصيات كنسية وصحفية، كان منهم الأنبا برنابا أسقف إيبارشية تورينو وروما.

وأقام الوفد قداسًا بكنيسة القديس لاون بالكلية الإكليريكية بالمعادي، حضره الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمص، وسفير الفاتيكان بالقاهرة.

وزار الوفد الإيطالي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الثلاثاء بالكاتدرائية المرقسية.

ومن المقرر أن يغادر أول وفد يزور مسار العائلة المقدسة بمصر يوم الخميس، بعد زيارة استمرت 5 أيام.