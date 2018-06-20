"القاهرة الجديدة" تنفذ حملة لإزالة الإشغالات ورفع العدادات من المحال المخالفة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تنفيذ حملة مكبرة على المحال المخالفة بالحي الثالث في التجمع الخامس، وإزالة التندات والسلالم، وغلق وتشميع ورفع العدادات لجميع المحال المخالفة.

وأضاف النجار، في بيان، الأربعاء، أنه جاري استكمال إجراءات السحب لجميع المحال المخالفة وردها للدولة، بالتعاون بين لجنة إزالة المخالفات بالجهاز، وشرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص.

وأوضح رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن الجهاز نفذ عددًا من الحملات فى الفترة الأخيرة لإزالة مخالفات البناء، مؤكداً مواصلة حملات الإزالة لجميع أشكال المخالفات والإشغالات، تنفيذًا للقانون، ومن أجل الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، ومنع ظهور أي عشوائيات بها. ​