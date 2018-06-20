بدء امتحان "التفاضل والتكامل" لطلاب العلمي بالثانوية الأزهرية

كتب - محمود مصطفى:

بدأ طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية، صباح اليوم الأربعاء، أداء امتحان مادة "التفاضل والتكامل"، الذي يعقد على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومن المقرر أن تكثف مشيخة الأزهر من قوافلها المراقبة للجان المحافظات، للتأكد من توفير أجواء هادئة للطلاب، تمكنهم من الحل بشكل جيد.

ويتابع الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الامتحانات ببعض لجان الجمهورية، للتأكد من سيرها بشكل منضبط.​