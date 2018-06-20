 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

زيادة البنزين مونديال روسيا حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

بدء امتحان "التفاضل والتكامل" لطلاب العلمي بالثانوية الأزهرية

09:15 ص الأربعاء 20 يونيو 2018
بدء امتحان "التفاضل والتكامل" لطلاب العلمي بالثانوية الأزهرية

ارشيفية

كتب - محمود مصطفى:

بدأ طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية، صباح اليوم الأربعاء، أداء امتحان مادة "التفاضل والتكامل"، الذي يعقد على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومن المقرر أن تكثف مشيخة الأزهر من قوافلها المراقبة للجان المحافظات، للتأكد من توفير أجواء هادئة للطلاب، تمكنهم من الحل بشكل جيد.

ويتابع الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الامتحانات ببعض لجان الجمهورية، للتأكد من سيرها بشكل منضبط.​

الثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية الأزهر الشريف المعاهد الأزهرية صالح عباس

الخبر التالى:

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الخميس والجمعة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان