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اليوم.. مدبولي يترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة

09:12 ص الأربعاء 20 يونيو 2018
اليوم.. مدبولي يترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمد غايات:

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أول اجتماع للحكومة في مقر المجلس.

يناقش الاجتماع عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة للمواطنيين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليًا بمختلف المحافظات.

كما يستكمل مجلس الوزارء مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة، فضلاً عن الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن مظلة الضمان الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع أساسية بأسعار مناسبة.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المشروعات القومية

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