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اليوم.. "الصيادلة" تبحث زيادة هامش الربح بعد ارتفاع أسعار الوقود

06:00 ص الأربعاء 20 يونيو 2018
اليوم.. "الصيادلة" تبحث زيادة هامش الربح بعد ارتفاع أسعار الوقود

الدكتور محى عبيد

كتب - أحمد جمعة:

قال نقيب الصيادلة، الدكتور محى عبيد، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعًا اليوم الأربعاء؛ لبحث طرق الحفاظ على الصيدليات بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود وزيادة الضغط على الصيدليات بما يعرضها لخطر الإفلاس لانخفاض هامش الربح العائد من سلعة مسعرة تسعيرة جبرية مقارنة بتحريك الأسعار وزيادة الأعباء المالية.

وشدد عبيد على أنه أصبح من الضروري زيادة هامش ربح الصيدلي الذي يتحصل عليه من شركات الأدوية بما يضمن استمرار الصيادلة في أداء عملهم ومواجهة الأعباء المتزايدة عليهم بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياة والعمالة والتي لا يقابلها إلا خسارة وتأكل رأس المال.

وأكد أن مهنة الصيدلة هي الوحيدة التي لا تأخذ مقابل عما تقدمه للمريض من خدمات واستشارات طبية فقط ثمن علبة الدواء، ورغم ذلك تعامل معاملة المحال التجارية في أسعارالكهرباء والمياه، على حد قوله.​

نقابة الصيادلة محى عبيد ارتفاع أسعار الوقود زيادة الأسعار

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