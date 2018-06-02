صفحة "السيسي" تنشر مقتطفات من خطاب حلف اليمين: "مصر للجميع"

كتب- إسلام ضيف:

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي على "تويتر"، اليوم السبت، مقتطفات من خطابه، الذي ألقاه بمجلس النواب بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الجديدة.

وقال السيسي: "مصر للجميع وأنا رئيس لكل المصريين من اتفق معي أو من اختلف".

وأضاف الرئيس في خطابه: "إنني عازم على استكمال المسيرة متجردًا من أي هوى إلا هوى الوطن، لا أخشى سوى الله جل في علاه".

وتعهد السيسي: "بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة.. كل اختلاف هو قوة مضافة إلينا وإلى أمتنا".

اقرأ أيضًا:

"أُعاهدكم بأن أظل مقاتلا من أجلكم".. 21 رسالة من السيسي للمصريين