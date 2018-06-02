غدًا.. انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية وإجراءات جديدة لمنع الغش

كتبت- ياسمين محمد:

ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، غدًا الأحد، في 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، يخوضها 656 ألفًا و343 طالبًا وطالبة، إضافة إلى طلاب المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية".

ويخوض الطلاب الامتحانات في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وسط تأمينات مكثفة من قوات الشرطة التي تسلمت اليوم السبت، مهام تأمين مراكز توزيع الأسئلة البالغ عددها 75 مركزًا، إضافة إلى 22 مقرًا لتقدير الدرجات، ولجان الامتحانات.

وقالت مصادر داخل ديوان الوزارة، إن لجان الامتحانات تسلمت أكثر من 10 آلاف و600 عصا إلكترونية، من أجل تفتيش الطلاب قبل دخولهم اللجان، والتأكد من عدم حمل أي طالب جهاز محمول أو أي من أجهزة الغش الإلكتروني.

وتفتح اللجان أبوابها أمام الطلاب قبل 45 دقيقة من بدء الامتحانات، منعًا لتجمع الطلاب أمام اللجان، وحتى يتسنى تفتيشهم.

وقال خالد عبدالحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن صناديق نقل كراسات الامتحان "البوكليت" مزودة بأقفال تحمل أرقامًا سرية، مشيرًا إلى أنه يوجد مع كل صندوق ظرف خاص به التعليمات الخاصة بفتح الصندوق، والرقم السري الخاص به، على أن يفتح في موعده المحدد له بواسطة رئيس اللجنة.

وأوضح "عبدالحكم"، أنه تم توفير صندوق طوارئ في حالة وجود عجز للصناديق، لافتًا إلى توجيه مديري المديريات التعليمية بإعادة الصناديق الخاصة بكراسات امتحانات اليوم الأول لاستكمال عملية صندقة الكراسات لليوم التالي.

وانتهى رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، من تعليق كشوف المناداة بأسماء طلاب في اللجان، إضافة إلى لصق أرقام جلوس الطلاب على مقاعدهم، وحدد رؤساء اللجان مهام كل عضو، وتحديد الغرف المخصصة للتحقيق مع الطلاب المشاغبين أو الغشاشين.

وعقد رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والمراقبون الأوائل، اجتماعات مع المعلمين المنتدبين لأعمال المراقبة والأمن الإداري؛ لتدريب المراقبين على كيفية توزيع نماذج الامتحانات الأربعة داخل كل فصل، بحيث لا يحصل أي طالب على نموذج امتحان مماثل فى ترتيب الأسئلة لزميله الجالس في المقعد المجاور.

وشهد الاجتماع، تدريب الملاحظين على كيفية اكتشاف وسائل الغش الإلكتروني، وصور أحدث الأجهزة من سماعات بلوتوث وكروت محمولة ونظارات.

واستعدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، لمتابعة الامتحانات منذ أمس، وتسفير الامتحانات إلى المحافظات الحدودية، وتتضمن غرفة العمليات ممثلين عن وزارات "الداخلية، والاتصالات"، وفريق مكافحة الغش الإلكتروني، برئاسة الدكتور رضا حجازي رئيس الامتحان.

وعقب انتهاء كل امتحان وقبل بدء التصحيح، يعقد اجتماع بين كل من مستشار المادة والمصححين على مستوى الجمهورية من خلال شبكة "فيديو كونفرانس"؛ لمراجعة نموذج الإجابة وتحليله وإضافة أي إجابة ممكنة؛ ليعتمدها رئيس الامتحان في إجراء يحدث لأول مرة هذا العام.

وطالب الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة في حالة وجود شكوى أو استفسار عن طريق الأرقام التالية:

* 27957305

* 27957628

* 27941089

* 27957431

* 27957631

27957592 (فاكس)

فضلًا عن الخط الساخن للوزارة على الرقم (19126)، أو التواصل عن طريق تطبيق (WhatsApp) على الرقم:

01009085038

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