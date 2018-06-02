رئيس جامعة القاهرة يهنئ السيسي بالولاية الرئاسية الثانية

كتب- محمد قاسم:

قدم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وأسرة جامعة القاهرة، التهنئة للشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي بعد أداء اليمين الدستورية، صباح اليوم السبت بمجلس النواب، لولاية رئاسية ثانية.

وقال "الخشت"، في بيان اليوم السبت، إن أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، بمثابة اليوم التاريخي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي استطاع أن يقود البلاد لبر الأمان والتصدي للإرهاب، وتحقيق الإصلاحات على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية.

وأضاف "الخشت"، أن السنوات الأربعة الماضية خلال الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع من خلالها عودة مصر لمكانتها الطبيعية بين الدول، وعودة مصر لدورها العربي والإفريقي، وأن الولاية الثانية للرئيس السيسي ستكون استكمالًا للإنجازات التي تم تحقيقها من مشروعات عملاقة، وتحقيق ما هو أفضل للدولة المصرية تحت قيادة تعمل من أجل حلم وطن.

ونوه رئيس جامعة القاهرة، إلى مواصلة الجامعة وكافة قياداتها، تحقيق عمليات التطوير التعليمية والبحثية، وتحقيق مفاهيم الانتماء لدى طلابها، والوصول لأفضل الدرجات التعليمية والبحثية في التصنيفيات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، تعيش تجربة تنموية كبيرة لاستكمال مسيرة الإصلاح، ومواصلة المشروعات القومية العملاقة، التي تم إطلاقها في الفترات الماضية، وتحقيق الأمن والأمان.

وأكدت جامعة القاهرة، المساهمة في خطط التنمية والاضطلاع بدورها ومهامها في استراتيجية 2030، وتسخير كافة إمكانيات الجامعة وخبراتها لتنفيذ برنامج الإصلاح، والمساهمة في التحالفات القومية للبحث العلمي، وكذلك تنفيذ كافة المشروعات التنموية العملاقة التي بدأتها، مثل تطوير مستشفيات القصر العيني، وتطوير معهد الأورام، والمكتبة التراثية، وجامعة القاهرة الدولية، ومؤكدة عزمها على تطوير العملية التعليمية وفق أحدث المعايير الدولية، لافتة إلى أنها ستقوم بمشروع كبير من أجل تطوير العقل المصري، حتى يمكن توفير العقول اللازمة من أجل السير قدمًا في عملية التنمية الشاملة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. ​

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