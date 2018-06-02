بحضور وزراء وسياسيين.. "حماة الوطن" ينظم حفل إفطار في الدفاع الجوي - صور

كتب- هاني رجب:

نظم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال هريدي، اليوم، حفل الإفطار السنوي للحزب في دار الدفاع الجوي بمدينة نصر.

وحضر الحفل، كلٍ من اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، واللواء محمود خليفة، محافظ الوادي الجديد الأسبق، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحزاب السياسية وأمناء الحزب في المحافظات.