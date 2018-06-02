بخطة طوارئ.. "الكهرباء" تستعد لامتحانات الثانوية العامة

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حالة الطوارئ القصوى بكافة شركات التوزيع التابعة لها على مستوى الجمهورية، وذلك مع اقتراب بدء موسم امتحانات الثانوية العامة، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها بعض المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تشكل فرق طوارئ بجميع القطاعات والهندسات التابعة لكل شركة، بالتنسيق مع وزارة التعليم، إضافة إلى توفير مصادر بديلة للتيار الكهربائي باللجان، ومراكز تجميع الأسئلة، ومقار تقدير الدرجات، وتشكيل غرف عمليات داخل الشركات.

وأضاف "حمزة"، في تصريحات لمصراوي، أن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، شدد على جميع رؤساء الشركات بضرورة تواجدهم بصورة يومية ومستمرة بمختلف المحافظات التابعة لكل شركة، مع وقف الصيانات والمناورات بكافة المحطات والمحولات والمغذيات، مشيرًا إلى توفير مولدات كهرباء ديزل احتياطية أمام كل اللجان بمختلف المناطق، ووجود فائض كبير في القدرات الكهربائية بـ12 ألف ميجاوات.

وشدد متحدث وزارة الكهرباء، على أنه لن يكون هناك أي انقطاعات، موضحًا أن إجمالي الأحمال المتوقعة خلال شهور الصيف، لن يزيد عن 30 ألف ميجاوات خلال ذروة الاستهلاك، ما يؤكد وجود فائض.

من جانبها، قالت المهندسة ابتهال الشافعي، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن الشركة انتهت من تجهيز كل ماكينات الطوارئ التابعة لها، والبالغة 15 ماكينة، إضافة إلى الانتهاء من توسعات الشبكة، وتشكيل غرفة عمليات؛ لمتابعة استقرار التيار بمناطق لجان الثانوية العامة.

ونوهت "الشافعي"، في تصريحات لمصراوي، إلى الانتهاء من عمل الصيانة الكاملة للمحولات والأكشاك والخطوط والموزعات، ووقف جميع عمليات الصيانة الخاصة؛ لتلاشي أي انقطاعات.

فيما قال المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن الشركة جهزت أكثر من 20 ماكينة طوارئ للدفع بها في حال وجود أعطال، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتنسيق المستمر مع شركات إنتاج ونقل الطاقة.