غدًا.. "الآثار" تنظم يومًا ثقافيًا للأطفال بعنوان "الطبلة تراث رمضاني"

كتب- يوسف عفيفي:

تنظم إدارة التنمية الثقافية بوزارة الآثار، غدًا الأحد، يومًا ثقافيًا لجمهور المكتبات من الأطفال الصغار تحت عنوان "الطبلة تراث رمضاني" في مكتبة جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع بمصر الجديدة.

وقالت الدكتورة رشا كمال، مدير عام الإدارة، إن تلك الخطوة جاءت في ضوء ما أطلقته إدارة التنمية الثقافية خلال اليوم العالمي للمتاحف لخلق برامج تهدف إلى ربط مقتنيات المكتبات بمقتنيات المتاحف الأثرية.

وأضافت، أن اليوم الثقافي سيبدأ باستعراض الكتب الموجودة داخل المكتبة، والتي تتحدث عن الموسيقى بشكل عام والطبلة بشكل خاص، يليه عرض مسرحية للعرائس تهدف إلى تعديل المفاهيم والسلوكيات لدى الأطفال من خلال فهم كيفية الاستمتاع بالموسيقى دون إيذاء الغير، وتقدمها منى غريب، مسؤول التوثيق بالإدارة.

ويعقب المسرحية عرضًا توضيحيًا لبدء تاريخ الطبلة في مصر القديمة، وأهمية دورها عبر العصور وتطور شكلها، وصولًا لإحدى المهن التراثية التي تظهر بشهر رمضان، وهي مهنة المسحراتي وارتباطه بالطبلة.