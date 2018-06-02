بالتفاصيل.. زيادات جديدة في أسعار مياه الشرب

القاهرة- مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي اعتبارًا من اليوم 2 يونيو.

جاء قرار المجلس رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 45 قرشًا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 160 قرشًا بدلًا من 120 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية "11-20 مترًا مكعبًا"، وإلى 225 قرشًا بدلًا من 165 قرشًا للشريحة الثالثة "21-30 مترًا".

وتصبح الرسوم 275 قرشًا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترًا مكعبًا، و315 قرشًا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترًا مكعبًا.

كما قرر مجلس الوزراء، تعريفة موحدة للمحافظات الحدودية "سيناء والبحر الأحمر ومطروح"، بـ13 قرشًا.