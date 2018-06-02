37 عامًا متوسط عمر المستفيدين.. 11 معلومة عن حاجزي "الإسكان الاجتماعي"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، تخصيص صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، عددًا من الوسائل والآليات المختلفة لخدمة العملاء بمشروع الإسكان الاجتماعي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز النقاط حول مشروع الإسكان حتى الآن:

1- 843 ألف حاجز عدد المتقدمين للحجز بالمشروع.

2- 692 ألف حاجز انطبقت عليهم الشروط.

3- إرسال 518 ملفًا إلى شركات الاستعلام.

4- متوسط الدخل الشهري للمستفيدين 1780 جنيهًا.

5- متوسط الفئة العمرية للمستفيدين 37 عامًا.

6- تخصيص 12 مركزًا لخدمة الحاجزين بكل المدن.

7- 17 ألف جنيه متوسط دعم كل حاجز.

8- تلقي المكالمات على (1188 – 5777).

9- الرد على 4.8 مليون مكالمة.

10- الموقع الإلكتروني www.mff.gov.eg.

11- 753 ألف عدد المسجلين بالموقع.