نائب: خطاب السيسي أمام مجلس النواب اتسم بالصراحة والصدق

كتب- محمد عبدالناصر:

وصف المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام مجلس النواب اليوم، بعد أدائه اليمين الدستورية لولاية ثانية، بأنه خطاب عالمي اتسم بالصراحة والصدق، ورفع من شأن الإنسان المصري والارتقاء به.

وقال "والي"، في بيان اليوم السبت، إن العالم شهد هذا الحدث التاريخي العالمي، والذي كان يترقبه الداخل والخارج في ضوء التحول السريع لمصرنا الحبيبة بجهود الرئيس السيسي الذي أعاد لها المجد والعزة والكرامة والاستقرار، وانطلاق مرحلة جديدة من التنمية والاستثمار.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه من الولاية الأولى للولاية الثانية يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعاته العملاقة ومسيرة الإنجازات لاستكمال بناء الدولة المصرية الحديثة وجني الثمار، مشيرًا إلى أن الرئيس عبر بمصر إلى بر الأمان، وواجه كل التحديات التي كانت تسعى لعرقلة الدولة المصرية، وعلى رأسها تطهير الوطن من دنس الإرهاب وإعادة إعمار سيناء الحبيبة.

وتابع، أنه بهذا الحدث الجلل ثبت للعالم اليوم أن مصر عبرت إلى بر الأمان والاستقرار، وجميع الاستحقاقات الدستورية تتم وفقًا للدستور في إطار عصر جديد من الديمقراطية، ورسالة قوية بأنها آمنة ومستقرة.