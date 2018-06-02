عضو بـ"العليا للحج" يعلن موعد آخر رحلة لسفر المعتمرين للأراضي المقدسة

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، إن آخر رحلة لسفر المعتمرين المصريين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة يوم 28 رمضان الجاري، على أن تكون العودة يوم 15 شوال المقبل.

وأوضح "شيحة" لمصراوي، السبت، أن عدد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة هذا العام 1439 هـ، منذ بداية الموسم في 13 جمادي ثان حتى نهاية شهر شعبان الماضي، بلغ 285 ألف معتمر من إجمالي 400 ألف تأشيرة مخصصة لهذه الفترة على 733 شركة سياحية تعمل في الموسم، مشيرًا إلى أن عدد المعتمرين المكررين للعمرة بلغ ما يقرب من 12 ألف معتمر، ووصل مبلغ سداد رسوم التكرار 120 مليون جنيه وقدرها 2000 ريال سعودي.

وأضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن أكثر من 90 ألف مواطن حصلوا على تأشيرة العمرة من إجمالي 100 ألف تأشيرة مخصصة لشهر رمضان، على أن يكتمل العدد المتبقي بنهاية الشهر الجاري، لافتًا إلى أن الحصة المقررة لشهري رمضان وشوال تقدر بنسبة 20%.

وكان مجدي شلبي وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الرقابة على الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، ذكر لمصراوي في تصريح سابق، أن وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، أجرت اتصالًا هاتفيًا اليوم، باللجان المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، لمراقبة عمل الشركات والاطمئنان على راحة المعتمرين بمكة والمدينة، وأكدت خلاله على طمأنة المعتمرين وتذليل أي مشكلة وصعوبات لهم، وتنفيذ البرنامج المتعاقدين عليه.