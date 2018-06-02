"برلمانية المحافظين": ولاية الرئيس الثانية أولى خطوات النهوض بالدولة

كتب- أحمد علي:

قالت هالة أبوالسعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال حلف اليمين أمام مجلس النواب كانت معبرة وقوية وتؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح لمرحلة إصلاح الدولة المصرية، مشيدة بخطاب الرئيس وما تضمنه من وعود للرئيس في استكمال مسيرة التنمية والاهتمام بالصحة والتعليم والاهتمام بالمواطن المصري.

وأضافت هالة أبوالسعد، في بيان، اليوم، أن تأكيد الرئيس على الاهتمام بالثروة البشرية في بناء مصر وزيادة الإنتاج، هو ما نحتاجه في الفترة الحالية وخاصة مع الزيادة السكانية التي طالبنا كثيرا بضرورة الاستفادة منها وعدم اعتبارها أزمة سكانية، وهذا يدل على اهتمام الرئيس بملف المواطن المصري وهو يأتي ضمن استراتيجية العمل.

ولفتت رئيس الهيئة البرلمانية للمحافظين، إلى أن المرحلة الأولى من ولاية الرئيس، كانت مرحلة وضع الأساس للدولة المصرية وحاليا يبدأ الرئيس مرحلة الإصلاح والتي تعد أولى خطوات النهوض بالدولة المصرية.