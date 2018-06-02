 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

الرئيس يؤدي اليمين أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية تركي آل الشيخ

"برلمانية المحافظين": ولاية الرئيس الثانية أولى خطوات النهوض بالدولة

04:37 م السبت 02 يونيو 2018
"برلمانية المحافظين": ولاية الرئيس الثانية أولى خطوات النهوض بالدولة

هالة أبوالسعد

كتب- أحمد علي:

قالت هالة أبوالسعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال حلف اليمين أمام مجلس النواب كانت معبرة وقوية وتؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح لمرحلة إصلاح الدولة المصرية، مشيدة بخطاب الرئيس وما تضمنه من وعود للرئيس في استكمال مسيرة التنمية والاهتمام بالصحة والتعليم والاهتمام بالمواطن المصري.

وأضافت هالة أبوالسعد، في بيان، اليوم، أن تأكيد الرئيس على الاهتمام بالثروة البشرية في بناء مصر وزيادة الإنتاج، هو ما نحتاجه في الفترة الحالية وخاصة مع الزيادة السكانية التي طالبنا كثيرا بضرورة الاستفادة منها وعدم اعتبارها أزمة سكانية، وهذا يدل على اهتمام الرئيس بملف المواطن المصري وهو يأتي ضمن استراتيجية العمل.

ولفتت رئيس الهيئة البرلمانية للمحافظين، إلى أن المرحلة الأولى من ولاية الرئيس، كانت مرحلة وضع الأساس للدولة المصرية وحاليا يبدأ الرئيس مرحلة الإصلاح والتي تعد أولى خطوات النهوض بالدولة المصرية.

هالة أبوالسعد حزب المحافظين السيسي الرئيس يؤدي اليمين مجلس النواب

الخبر التالى:

عضو بـ"العليا للحج" يعلن موعد آخر رحلة لسفر المعتمرين للأراضي المقدسة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان