النائب محمد عمارة يكشف كواليس قصيدة "تعيشي يا مصر" أمام السيسي

كتب- أحمد علي:

كشف النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب، كواليس قصيدته التي حملت عنوان "تعيشي يا مصر"، والتي ألقاها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء خطابه الموجه للشعب خلال الجلسة الخاصة المنعقدة اليوم السبت، وبعد أداء اليمين الدستورية.

وقال "عمارة"، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إنه ظل يكتب هذه القصيدة أسبوعًا حتى يلقيها خلال الجلسة الخاصة المخصصة لأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية، وذلك حبًا فيه، مشيرًا إلى أنه سلمها إلى وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، مطالبًا إياه أن يسلمها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا.

وجاء بالقصيدة:

"يا مصر لا تحزني فالله راعيكي.. مادام الرئيس السيسي في أراضيكي

هو فارس بعهد الله قد قسما.. لن يترك الذئب يلهو في مراعيكي

هو فارس بعهد الله قد قمسا.. لن يترك الذئب يلهو في مراعيكي

نسج لكي ثوب عزلاً يٌطال.. وقد استلهم الوشم فيه من أغانيكي

فظهرت في ثوبك الغالي مبجلة.. وليس في الكون من يحلم يضاهيكي

إني اعذتك بالله العظيم.. من الذين هبوا لضربك من أعاديكي"

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء الجلسة الخاصة بعد إلقاء النائب هذه القصيدة، مازحًا: "خلوا بالكم طالما ربنا معانا.. هو حامي البلد، لا سيسي ولا غيره". ​