سماعة بلوتوث وآلات حاسبة.. 20 حالة غش في امتحانات الثانوية الأزهرية

كتب – محمود مصطفى:

أعلنت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ضبط 20 غش في امتحانات نهاية العام، بمختلف المناطق.

وبدأت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، في الـ29 من مايو الماضي، وتستمر حتى الثالث من يوليو المقبل.

وأوضحت غرفة العمليات، ضبط طالب بمعهد دونشر بلجنة الإمام الشافعي بمنطقة الغربية الأزهرية، ومعه سماعة إلكترونية مخزن عليها بعض الإجابات وتم تحرير محضر وإحالته للشئون القانونية، وطالب من معهد السنطة بنين مزق ورقة إجابة مادة الفيزياء.

ولفتت غرفة العمليات، إلى ضبط طالب يؤدي الامتحانات بدلًا من آخر بلجنة كفر الشيخ في مادة الفيزياء.

ونوهت غرفة العمليات، إلى ضبط طالب من معهد الحسينية بلجنة بنين منشأة أبوعمر بالشرقية، متلبسًا بحالة غش برشام، وآخر بلجنة منشأة أبو عمر بمعهد بحر البقر، وثالث بالغش من الهاتف المحمول بلجنة كفر صقر ورابع بنفس اللجنة يغش بواسطة سماعة بلوتوث، وطالب بنفس اللجنة متلبسًا بغش بـ"برشام" في لجنة الشاكوشي.

ونوهت غرفة العمليات، إلى إلغاء ندب ستة من الإداريين بلجنة بني عبيد، وثلاثة من الملاحظين، لاصطحابهم الهواتف المحمولة باللجان، وإحالتهم للشئون القانونية، وتحرير ثمان محاضر غش ورقي للطلاب بنفس اللجنة.

وكشفت غرفة العمليات، عن ضبط ثلاث حالات غش بواسطة كتابة على ظهر الآلة الحاسبة لطالبات بمعهد فتيات السادس من أكتوبر، وجرى تحرير محضر لهن، وتصحيح إجاباتهن بلجنة خاصة، للتأكد من مدى استفادتهن من البيانات المدونة على ظهر الآلة الحاسبة من عدمه وتم تحريز الآلات.

ولفتت الغرفة، إلى ضبط طالب بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق ينتحل صفة آخر باللجنة، وتم إبلاغ الشرطة وتحرير محضر للمذكور بقسم شرطة 6 أكتوبر، ومحضر غش لأحد الطلاب لكتابة عبارات ترتبط بالمادة على ظهر الآلة الحاسبة، وتم تحويل ورقته للجنة خاصة للتأكد من عدم استفادته من هذه العبارات التي على ظهر الآلة الحاسبة.

ونوهت الغرفة، إلى استبعاد رئيس لجنة ساقلتة بسوهاج ومساعديه وإلغاء ندب ملاحظ، وإحالة الموضوع للتحقيق، إذ أنه منتدب لكنترول الشهادة الإعدادية بالمنطقة، ويوقع له بدفتر الحضور والانصراف بذات اللجنة.