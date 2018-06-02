الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 27 ألفا و900 ميجاوات

القاهرة- أ ش أ:

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم السبت يبلغ 27 ألفا و900 ميجاوات، مقابل 26 ألفا و500 ميجاوات أمس الجمعة الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 20 ألفا و400 ميجاوات، لم يكن هناك تخفيف للأحمال الأمس.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول.​