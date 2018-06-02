وكيل "إسكان النواب": السيسي جدد العهد في مواجهة التحديات

كتب- محمد نصار:

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل أول لجنة الإسكان بالبرلمان، إن حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لليمين الدستورية أمام البرلمان خطوة جديدة في طريق استكمال بناء مصر بالصورة التي حلمنا بها، دولة قوية في جميع المجالات ومؤثرة في العالم بماضي عظيم ومستقبل واعد.

وأضاف عبدالعزير، في بيان، اليوم السبت: "ما بين فترة الرئاسة الأولى والثانية نشهد الآن مصر التي حلمنا بها منذ عقود طويلة يتحقق أمام أعيننا الآن بقيادة حكيمة أكثر عملا وإصرار علي خلق مكانة عظمى لهذه الدولة بين دول العالم".

وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن الرئيس السيسي يعلم عظم المسؤولية المُلقاة على عاتقه، بقيادة دولة بحجم مصرنا الحبيبة.

وتابع عبدالعزيز: "كلمة الرئيس السيسي، اليوم، تجدد العهد بمواجهة التحديات، والاستمرار في معركة النهوض والتنمية، كما حملت الكثير من الرسائل، حول خطة العمل خلال الفترة المقبلة ومحورها الاستثمار في الإنسان، والاهتمام بملفات التعليم والصحة والثقافة، بطرق علمية حديثة، وهو الأمر الذي يضعنا على الطريق الصحيح، لنكمل بناء مصرنا الحبيبة".

كما شدد وكيل إسكان البرلمان على أن الرئيس السيسي وجه رسالة قوية وواضحة حول من اختاروا العنف والإرهاب لفرض رأيهم وسطوتهم، ومن يتاجرون بالدين والحرية والديمقراطية، والمتاجرين عموما، بأنهم لم يعد لهم مكان، وأن مصر ستسير إلى الأمام رغما عنهم.