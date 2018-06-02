"الجيزة" تكشف عن استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

كتب- إسلام ضيف:

أعلن اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، الانتهاء من جميع الاستعدادت لامتحانات الثانوية العامة التي تبدأ غدًا الأحد.

وقال الدالي، في بيان، اليوم السبت، إن هناك تنسيقًا مع مديرية أمن الجيزة؛ لتأمين نقل أوراق الأسئلة والأجوبة من مراكز التوزيع إلى اللجان والعكس، وجرى تشكيل غرفة عمليات على تواصل دائم مع الغرفة المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم.

وأضاف الدالي، أنه جرت مراجعة توافر وسائل الراحة للطلاب أثناء عقد الامتحانات، لافتًا إلى أن الجيزة تضم 168 لجنه بها 70 ألف و155 طالبًا وطالبة، وأصدرنا تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل بحظر تواجد أي باعة جائلين أو إشغالات بمحيط اللجان وتكثيف أعمال النظافة.

وقالت إلهام إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم إنه تمت مراجعة أماكن الاستراحة للملاحظين والمراقبين وأعمال الصيانة البسيطة داخل المدارس التى تجرى بها الامتحانات، ومراجعة دورات المياه والتشديد على توافر الرعاية الصحية. ​