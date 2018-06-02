وكيل دفاع البرلمان: كلمة السيسي تاريخية وتوجه رسائل قوية للخونة والإرهابيين

كتب- محمد نصار:

وصف اللواء سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتاريخية الكاشفة، التي تؤكد حجم التحديات التي تواجه الأمة المصرية.

وقال الجوهري، في بيان، اليوم السبت، إن خطاب السيسي يؤكد أننا أمام رئيس مُدرك لكل تلك التحديات وقادر على تخطيها.

وأضاف وكيل دفاع البرلمان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال كلمته بالبرلمان، رسالة قوية لكل الخونة والقتلة، أكد فيها أنه لن يدخل في صراعات لا طائل منها، مشددا أنه سيفتح مساحات مشتركة لجميع أبناء الوطن بكل توجهاتم، وأنه لن يستثني من تلك المساحات المشتركة سوى من اختار العنف والإرهاب سبيلا لفرض إرادته وسطوته، وأنه غير ذلك رئيس لكل المصريين من اتفق معه ومن اختلف.

وأشار إلى أن السيسي قصد بتلك الرسالة، توجيه ضربة قوية لمن اختار العنف والإرهاب، لفرض سطوته وأنه لن ينجح في ذلك.

كما أشاد النائب بتوجه الرئيس السيسي نحو الاستثمار في الموارد البشرية ووضعها في مقدمة أولوياته في الفترة الرئاسية الثانية، إيمانا بأن المواطن المصري كنز الأمة الحقيقي، وأنه يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل، لإعادة تشكيلة الهوية المصرية بعد محاولات العبث بها.

وتابع الجوهري: "كثيرا ما طالبنا بالاهتمام بملفات الصحة والتعليم والثقافة، وأكدنا أنها سبيل نهضة الأمة، وأن مواطن مثقف واعي وسليم صحيا، ولديه تعليم يتوافق مع سوق العمل، سيحقق ما نريد من تقدم مصرنا الحبيبة، وهو ما أكده الرئيس السيسي في اهتمامه بالإنسان المصري وملفات التعليم والصحة والثقافة، بأسس علمية". ​