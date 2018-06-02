12 صورة ترصد أداء السيسي لليمين الدستورية أمام البرلمان

كتب- عمر مصطفى:

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لمدة 4 سنوات ميلادية تبدأ من لحظة القسم وتنتهي عام 2022، أمام مجلس النواب.

ويعرض مصراوي، 12 صورة، لأداء الرئيس السيسي، لليمين الدستورية.

وقال الرئيس: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وفاز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس الماضي، بنسبة 97.08% على منافسه المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وتنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: "بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يعقد المجلس جلسة خاصة يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان".