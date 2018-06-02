وزير الآثار: نعمل على تسجيل رحلة العائلة المقدسة بقائمة "اليونسكو"

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الكنيسة المصرية، على مشروعات تطوير وترميم العديد من الكنائس والأديرة والمناطق الأثرية ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة.

ونوه وزير الآثار، إلى روح التسامح في مصر، والتي تظهر جلياً من خلال مجمع الأديان ففي كيلومتر مربع واحد يتعانق تراث آلاف السنين من الحضارة والثقافة، كما أن تصميم واجهة المتحف القبطي هي نفسها واجهة مسجد الأقمر بشارع المعز.

وأضاف، في بيان، السبت، أن مصر تحتفل في الأول من يونيو من كل عام بذكرى دخول العائلة المقدسة الى مصر، يوم 24 من الشهر القبطي بشنس المشتق من خنسو معبود طيبة، لافتاً إلى أن وجود العائلة المقدسة استمر أكثر من 3 سنوات ونصف، مرت خلالها على 25 نقطة في جميع أنحاء مصر.

وأكد العناني، أن الدولة تولي اهتمامًا مكثفًا بملف توثيق رحلة العائلة المقدسة لمصر وتسجيلها على قائمة اليونسكو، مشيراً الى أنه تم تشكيل لجنة علمية بالتعاون مع الجهات المعنية لتوثيق مسار هذه الرحلة.

وشارك مساء أمس الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، في فعاليات احتفالية إحياء ذكري دخول العائلة المقدسة إلى مصر التي أقيمت بالمتحف القبطي بمصر القديمة تحت رعاية وتشريف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبدأت الاحتفالية بعرض لقطات تمثيلية تجسد رحلة هروب العائلة المقدسة من صحراء فلسطين فى طريقها لمصر.

حضر الاحتفالية عدد من الوزراء منهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة.​