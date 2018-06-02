"المؤتمر" يطالب الحكومة بخطط لتنفيذ توجيهات السيسي

كتب- محمد نصار:

أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، بجميع القضايا التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه السياسي الشامل الذي ألقاه اليوم أمام مجلس النواب.

وأوضح صميدة، في بيان، اليوم السبت، أن السيسي كان واضحا وصريحا كعادته دائما خاصة في تركيزه على إعادة بناء الإنسان المصري، مشيرا إلى وجود ارتياح كبير من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية بالقضايا التي جاءت في خطاب الرئيس.

وطالب الحزب، الحكومة، بالعمل على وضع الخطط والبرامج التي تكفل تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي التي جاءت في خطابه أمام مجلس النواب.