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برلماني: خطاب السيسي خطة عمل لـ 4 سنوات

02:27 م السبت 02 يونيو 2018
برلماني: خطاب السيسي خطة عمل لـ 4 سنوات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أشاد اللواء محمد سعيد الدويك، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بالخطاب الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة الخاصة بحلف اليمين الدستورية لولاية ثانية.

وقال الدويك، في بيان، اليوم السبت، إن خطاب السيسي كان بمثابة خطة عمل للسنوات الأربع المقبلة، ورؤية واضحة تجاه التحديات الداخلية، وما تشهده المنطقة من أزمات.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي: لا سبيل لأن تصل لمصر إلى مكانتها اللائقة ووضعها في مصاف الأمم إلا بالاهتمام بالتعليم والصحة.

السيسي مجلس النواب الرئيس يؤدي اليمين
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