برلماني عن الولاية الثانية للسيسي: تحمل الخير الكثير للمصريين

كتب – محمود مصطفى:

قال النائب مجدي بيومي، إن الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى، ستحمل الخير الكثير للمصريين، وستفتح آفاقًا جديدة لمستقبل مليء بالتقدم والنمو وخلق فرص عمل للشباب وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح بيومي، فى بيان، اليوم، أن البلاد في عهد القيادة السياسية الحالية تشهد تطورا كبيرا في مختلف القطاعات سواء أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، واصبحت الدولة المصرية دولة مؤسسات تسير على الطريق الصحيح، ووفقا لخطة ورؤية مستقبلية وجدول زمنى للتنفيذ، وهذا ما كنا نفتقده فى السنوات السابقة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الشعب المصري أثبت للعالم أجمع أنه تحمل الكثير من أجل بناء وطنه، مؤكدا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحمل عبء المسئولية في ظروف دقيقة وغاية في الصعوبة، واستطاع خلال هذه الفترة تحقيق إنجازات سيقف التاريخ عاجزا أمامها.