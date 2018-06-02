النائبة التي قاطعت السيسي: "نفسي ربنا ياخد من عمري ويديه"

كتب- محمد نصار:

قالت النائبة آمال طرابية، عضو مجلس النواب، التي قاطعت حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم خلال حلف اليمين في البرلمان، إن حديث الرئيس دليل على إيمانه الشديد بالله وتدينه.

وأضافت طرابية، لمصراوي، اليوم السبت: "لو جلست مع الرئيس مباشرة وتحدثنا سويا كنت سأقول له: ربنا ياخد من عمري ويديك وتعيش لمصر 100 سنة كمان".

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنها شعرت بحديث الرئيس اليوم في البرلمان نابع من القلب وصادق بنسبة 100%، لافتة إلى تيقنها من وجود إنجازات ستتحقق خلال الفترة المقبلة كما وعد الرئيس خلال كلمته.

ولفتت طرابية، إلى أن حديث الرئيس حول التركيز على الصحة والتعليم يتفق وتوجهات البرلمان، نظرا لخطورة هذه المجالات والتي تحتاج إلى وقفة حقيقية من الشعب المصري وإرادة سياسية كبيرة لتنفيذها.

وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لمدة 4 سنوات ميلادية تبدأ من لحظة تأدية القسم وحتى 2022.

وفاز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس الماضي، بنسبة 97.08% على منافسه المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وتنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: "بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يعقد المجلس جلسة خاصة يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان".

كما تشترط المادة 144 من الدستور أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويكون أداء اليمين الدستورية للرئيس أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب، وهو ما حدث في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي.​