 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

الرئيس يؤدي اليمين أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية تركي آل الشيخ

"التعليم": لم نتلقَ أي شكاوى من امتحانات "STEM" اليوم

02:18 م السبت 02 يونيو 2018
"التعليم": لم نتلقَ أي شكاوى من امتحانات "STEM" اليوم

الدكتور رضا حجازي

كتبت-ياسمين محمد:

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي، بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام والمشرف على الامتحان، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق أي شكاوي من امتحانات مدارس المتفوقين، مؤكدا أنه يتابع بنفسه سير اللجان من داخل غرفة العمليات منذ الساعة صباحا.

وأضاف حجازي ، لمصراوي، أن عدد طلاب مدارس المتفوقين المتقدمين للامتحانات 824 طالبا وطالبة.

ولفت إلى أن الوزارة أنهت استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة التي تنطلق غدا الأحد إذ يؤدي الطلاب امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية.

مدارس المتفوقين امتحانات STEM وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة

الخبر التالى:

النائبة التي قاطعت السيسي: "نفسي ربنا ياخد من عمري ويديه"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان