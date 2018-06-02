النائب البدري ضيف مهنئا السيسي: الفترة الثانية آفاق جديدة للمستقبل

كتب – محمود مصطفى:

هنأ النائب البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، عن دائرة أسيوط، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بأدائه اليمين الدستورية لتولي حكم مصر فترة ثانية أمام البرلمان، لافتًا إلى أن العالم بأكمله ترقب هذا الحدث الذي يعد بمثابة استكمال لمسيرة التقدم والازدهار والبناء والتعمير والإنجازات، وأيضًا انطلاقة لبناء الدولة المصرية الجديدة.

وقال البدري، في بيان السبت، إن وقوف الرئيس أمام البرلمان اليوم يؤكد على أن الدولة المصرية تحترم الدستور، وأن هذا الحدث لم تشهده مصر منذ 13 عامًا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ستشهد فتح آفاق جديدة لمستقبل ملئ بالتقدم، وخلق فرص عمل للشباب، وانتعاش الاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات.