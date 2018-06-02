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نائب رئيس "مستقبل وطن": مصر عبرت كل الأخطار والمؤامرات بقيادة السيسي

02:06 م السبت 02 يونيو 2018
نائب رئيس "مستقبل وطن": مصر عبرت كل الأخطار والمؤامرات بقيادة السيسي

النائب أشرف عثمان

كتب – محمود مصطفى:

قال النائب أشرف عثمان، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين أمام مجلس النواب اليوم لفترة رئاسية ثانية هو يوم تاريخي يعبر عن مدى الاستقرار الموجود في مصر، مشيرا إلى أن مصر من تحت قيادة الرئيس السيسي عبرت كل الأخطار والعراقيل والمؤامرات التي كانت تستهدف الدولة المصرية.

ولفت نائب رئيس حزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم السبت، إلى أن الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسي ستشهد تعزيز دور مصر الاقليمي والدولي وحدوث نهضة اقتصادية شاملة في جميع الجوانب، وأن المشروعات الاقتصادية ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة.

وأشاد بتأكيد الرئيس على أنه ستكون ملفات وقضايا التعليم والصحة والثقافة فى مقدمة اهتماماتى وسيكون ذلك من خلال إطلاق حزمة من المشروعات والبرامج الكبرى على المستوى القومي والتى من شأنها الارتقاء بالإنسان المصرى فى كل هذه المجالات.

حزب مستقبل وطن السيسي مجلس النواب الرئيس يؤدي اليمين

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