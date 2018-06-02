وزيرة السياحة تؤكد على تذليل أي صعوبات تواجه المعتمرين

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال مجدي شلبي، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الرقابة على الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط أجرت اتصالا هاتفيا للاطمئنان على راحة المعتمرين بالأراضي المقدسة في مكة والمدينة.

وقال شلبي لمصراوي، اليوم السبت، إن الوزيرة طمأنت خلال الاتصال المعتمرين، بالعمل على تذليل أي مشكلات وأصعوبات قد تواجههم، وشددت على ضرورة تنفيذ البرنامج المتعاقدين عليها والمراقبة، مؤكدة أن هذا هو الدور الرقابي لوزارة السياحة.

وأوضح رئيس قطاع الرقابة على الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، أن وزيرة السياحة، أشادت بعمل لجان الوزارة وطالبت ببذل المزيد للعمل على نجاح موسم العمرة الحالي 2018.

وكان مجدي شلبى وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أكد لمصراوي، على مراقبة اللجان المعنية بالوزارة، عمل الشركات السياحية بالأراضي المقدسة والمرور على سكن المعتمرين للتأكد من راحتهم وتنفيذ البرنامج المتفق عليه والمبلغ عنه بوزارة السياحة، موضحا أنه تم رصد مخالفات لبعض الشركات الشركات في موسم العمرة بعدم تواجدهم في السكن المبلغ عنه في البرنامج ولم يتم إخطار اللجنة لتغيير السكن، مما يعد مخالفة لضوابط العمرة وبناء عليه يستلزم محاسبتهم.