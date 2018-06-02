برلماني: الفترة الثانية للسيسي مرحلة جديدة من الإنجازات

كتب – محمود مصطفى:

هنأ النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنصيبه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية ثانية، مشيرًا إلى حلف الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليوم هو تدشين لحدث تاريخي سيمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من الإنجازات في تاريخ مصر.

وقال النائب في بيان له اليوم السبت، "كُلنا ثقة كبيرة في أن تولي الرئيس فترة رئاسية جديدة سيضمن لمصر استقرارها السياسي والاقتصادي، وسيحقق مزيدًا من التنمية الاقتصادية، ومزيدًا من التقدم والازدهاء والبناء والتعمير واستكمال سلسلة الإنجازات والانطلاق نحو المستقبل التي بدأها خلال المرحلة الماضية من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار على أرض مصر".