برلماني يهنئ السيسي بالولاية الثانية: عبر بالوطن لبر الأمان

كتب – محمود مصطفى:

هنأ النائب سعد بدير، عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة بدء الفترة الرئاسية الثانية وأداء اليمين الدستورية 2018، أمام مجلس النواب، داعيًا الله لدوام استمرار النجاح للرئيس في أداء مهمته.

وأشاد "بدير" في بيان له، السبت، بنجاح الرئيس عبدالفتاح السيسى في أداء مهمته بمختلف القطاعات أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وغيرها، معربا عن أمنياته للرئيس والشعب المصري بدوام الاستقرار والنجاح.

وأوضح سعد بدير، مساندته للرئيس في الفترة الرئاسية الثانية من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، والمواطن المصري.

ولفت نائب دائرة أوسيم والوراق، إلى أن الرئيس واجه الكثير من التحديات والعراقيل أثناء رحلته للنهوض بمصر اقتصادياً وأمنيا، حتى استطعنا العبور لبر الأمان في معركة بناء الوطن، وانطلقنا نحو مستقبل أكثر ثباتاً.