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"الكهرباء": عودة التيار بالكامل للغردقة وسفاجا

01:00 م السبت 02 يونيو 2018
"الكهرباء": عودة التيار بالكامل للغردقة وسفاجا

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه في تمام الساعه 10.25 صباح اليوم فصلت الدائرتان 1و2 سفاجا / الغردقه جهد 220 ك.ف؛ أثناء العمل على تركيب سلك الفيبر تحت الجهد.

وأضاف حمزة في تصريحات صحفية، السبت، أنه على الفور جرى التغيير على التغذية البديلة، مؤكدا أنه جرى العمل على سرعة إعادة توصيل الدائرتين، بعد 31 دقيقة.

وأوضح حمزة، أن التغذية الكهربية عادت بالكامل لجميع المناطق.

أيمن حمزة الكهرباء عودة التيار الغردقة سفاجا

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