مفتي الجمهورية يهنئ السيسي ببدء الفترة الرئاسية الثانية

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة بدء الفترة الرئاسية الثانية وحلفه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليوم.

وقال مفتي الجمهورية –في بيان له- اليوم السبت، إن الشعب المصري يأمل أن تزخر الفترة الرئاسية الثانية بمزيد من الإنجازات المهمة كالتي تحققت خلال الفترة الرئاسية الأولى، استكمالًا لمسيرة التنمية والبناء وإرساء دعائم الاستقرار والأمن في مصرنا الحبيبة.

ودعا المفتي الله عز وجل، أن يعين الرئيس السيسي على تحمل هذه الأمانة العظيمة، داعيًا الله أن يهيئ له أعوانًا صالحين وأن يوفقه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يقي مصر شر الفتن والإرهاب.

وطالب مفتي الجمهورية الشعب المصري بدعم مسيرة البناء والتقدم في مصر بالاجتهاد في العمل كلًّا في موقعه، وإثراء الحياة العلمية والعملية بمزيد من الإنجازات من أجل رفعة هذا الوطن.