 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

الرئيس يؤدي اليمين أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية تركي آل الشيخ رامز جلال

غدًا.. "عرفات ومميش" يوقعان عقد تنفيذ دراسة الخطة الشاملة للموانئ المصرية

12:24 م السبت 02 يونيو 2018
غدًا.. "عرفات ومميش" يوقعان عقد تنفيذ دراسة الخطة الشاملة للموانئ المصرية

الدكتور هشام عرفات

كتب- أحمد نجيب:

يشهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، غدًا الأحد، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد تنفيذ دراسة الخطة الشاملة للموانئ المصرية بمقر وزارة النقل بمدينة نصر.

وحسب بيان، اليوم السبت، يحضر المؤتمر الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورئيس قطاع النقل البحري، ورؤساء موانئ البحر الأحمر والإسكندرية ودمياط وبورسعيد، والمستشار البحري لوزارة النقل وقيادات النقل البحري والمنطقة الاقتصادية.

هشام عرفات وزارة النقل مهاب مميش قناة السويس الموانئ المصرية

الخبر التالى:

مفتي الجمهورية يهنئ السيسي ببدء الفترة الرئاسية الثانية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان