السفن الأجنبية ترفع علم مصر احتفالًا بأداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية

كتب- أحمد نجيب:

احتفلت موانئ البحر الأحمر، السبت، بأداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية، أمام مجلس النواب؛ معلنا بدء ولايته الثانية.

ورفعت السفن الأجنبية الأعلام المصرية، بجانب علم الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها كما رفعت الوحدات البحرية العائمة العلم المصري وأطلقت السفن المصرية والأجنبية والوحدات البحرية صافراتها تحية للحظة انتهاء مراسم القسم، وابتهاجا بهذه المناسبة، وارتدى جميع الربابنة المصريون والأجانب بارتداء الملابس الرسمية التي يطلق عليها التشريفة احتفالا بتلك المناسبة.

وقال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي للهيئة، في بيان، اليوم، إن موانئ الهيئة شهدت خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسي، الكثير من أعمال التطوير وتحديث البنية التحتية ومنها افتتاح أعمال التطوير بمينائي الغردقة وسفاجا وبدأ إنشاء فرق لصيانة وإصلاح السفن واليخوت بتكلفة 45 مليون جنيه ويكفي لاستيعاب 400 يخت سنوي لتوفير متطلبات اليخوت والسفن السياحية من أعمال الصيانة والإصلاح بمنطقة شرم الشيخ وجنوب سيناء ما يعمل على تنشيط و زيادة حركة سياحة اليخوت.