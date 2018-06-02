وكيل "النواب": أداء الرئيس السيسي القسم أمام البرلمان "يوم تاريخي"

كتب - هند الشامي:

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليوم لفترة رئاسية ثانية، يوم تاريخي يعبر عن مدى الاستقرار الموجود في مصر.

وأوضح وهدان، في بيان، اليوم السبت، أنه منذ 13 عامًا، لم يؤدِ أي رئيس مصري اليمين أمام البرلمان، وأن مصر من خلال قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبرت كل الأخطار والعراقيل والمؤامرات التي كانت تستهدف الدولة المصرية.

وشدد وكيل مجلس النواب، على أن الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ستشهد تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي وحدوث نهضة اقتصادية شاملة في جميع الجوانب، مؤكدا أن المشروعات الاقتصادية ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة.