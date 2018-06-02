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السيسي: المرأة والأسرة المصرية يخوضون معركة التنمية والبناء- فيديو

12:09 م السبت 02 يونيو 2018
السيسي: المرأة والأسرة المصرية يخوضون معركة التنمية والبناء- فيديو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب – محمود مصطفى ومي مدحت:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المرأة المصرية ومعها كل أفراد الأسرة شبابا وشيوخا وأطفالا، يخوضون معركة التنمية والبناء.

وأضاف السيسي في كلمته خلال مراسم أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية أمام مجلس النواب، اليوم السبت، أن المرأة المصرية وأفراد الأسرة يزرعون الخير ويصنعون المستقبل، ويرسمون للغد طريقا كي نحقق حلمنا الوطني بمصرنا، دولة حديثة تقوم على أسس الحرية والديموقراطية، وتستعيد مكانتها اللائقة بين الأمم إقليميا ودوليا، بعد أن عانت من محاولت للنيل من هذه المكانة، وتراجع دورها نتيجة لعوامل داخلية وخارجية، وهو الأمر الذي ترفضه ثوابت التاريخ والجغرافيا.

وتابع السيسي " واجهنا سويا الإرهاب الغاشم الذي أراد أن ينال من وحدة وطننا الغالي".

السيسي الأسرة المصرية المرأة التنمية الرئيس يؤدي اليمين مجلس النواب

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