التعليم: الإعلان عن مسابقة قبول طلاب أول مدرسة تكنولوجية تطبيقية يوليو القادم

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ومجموعة العربي، يؤسسان أول شراكة بين الدولة، والقطاع الخاص في مجال التعليم الفني، بإطلاق مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية، بالشراكة والتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا"، والتي تعمل بنظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهي أول مدرسة فنية مصرية تتبع المعايير الدولية بمحافظة المنوفية، وبدعم من صندوق تطوير التعليم.

وبحسب بيان صحفي، اليوم السبت، أوضحت حبيبة عز، مستشار الوزير للتعليم الفني والأمانة الفنية للاجتماعات، أن فتح باب التقديم للمدرسة لطلاب محافظة المنوفية، سيكون في شهر يوليو القادم.

ولفتت إلى أن المدرسة لها مميزات عديدة تتمثل في: توفير بيئة تعليمية مميزة وجذابة وفقًا للنظام التعليمى الجديد المطبق للمعايير الدولية، يتمتع الطلاب بوجبة غذائية يومية متكاملة، تدريب الطلاب فى مصانع العربي، يحصل الطلاب على شهادة خبرة عامين معتمدة من مجموعة مصانع العربى، مكافأة تدريب شهرية بناءً على أداء الطالب وبطاقة مصرفية باسمه؛ ليتمكن من صرف مكافآته الشهرية، دعم وتدريب الطلاب من قبل مستشارين يابانيين؛ لتحسين أدائهم، ما سيجعل خريج هذه المدرسة يتمتع بمستوى مهارى يطابق المعايير الدولية، وسيكون لهؤلاء الطلاب الأولوية فى التعيين بعد التخرج بشركة العربي أكبر شركات الصناعات الهندسية بمصر.

وقالت حبيبة: إن المدرسة تولى اهتمامًا بالغًا بالأنشطة الرياضية والفنية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، كما أن الطلاب الذين سيلتحقون بالمدرسة سيتمتعون بمجموعة من المميزات والتى تُقدم لأول مرة من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومجموعة العربي.

وتابعت بأن مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية تتميز بأنها مدرسة تكنولوجية متكاملة تلبى احتياجات سوق العمل المصري والعالمي؛ مما يمكن الطالب بعد تخرجه من المدرسة من الالتحاق بالكلية التكنولوجية المتوسطة للحصول على الدبلوم العالي بعد عامين، والحصول على درجة البكالوريوس فى التكنولوجيا التطبيقية بعد عامين دراسيين أخرين، كما أنه فى حال كان خريج المدرسة يرغب فى بدء مشروعه الخاص سيتم توفير المشورة الفنية اللازمة لنجاح مشروعه من مجموعة العربي.

ونوهت حبيبة إلى أن ذلك يأتى تحت مظلة مبادرة تُطلقها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص ومجموعة العربي، وهى مبادرة صناع مصر، مشيرةً إلى أن تكلفة هذا التعليم لا تقل عن 15 ألف جنيه سنويًا للطالب، تتحملها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومجموعة العربي كمنحة للمقبولين بمسابقة الالتحاق بالمدرسة، موضحةً أنه من المقرر فتح باب التقديم للطلاب خريجى الصف الثالث الإعدادى بالمنوفية؛ للالتحاق بالمدرسة من خلال مسابقة تجرى فى شهر يوليو القادم.​