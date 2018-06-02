"الأوقاف": بدء تسجيل الاشتراك بمسابقة اختيار الأصوات الحسنة

القاهرة- أ ش أ:

بدأت وزارة الأوقاف عن طريق موقعها الإلكتروني، السبت، في تلقي الاستمارات ومقاطع الفيديو للراغبين في الاشتراك بالمسابقة الكبرى لاختيار الأصوات الحسنة على مستوى الجمهورية، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام للاستفادة بأفضل المتقدمين في القوافل والندوات والسهرات الإيمانية والمساجد الكبرى ومساجد آل البيت والمناسبات العامة مع صرف مكافآت مالية جيدة للأوائل سواء من داخل الوزارة أو من خارجها.

وأعلنت الوزارة، في بيان اليوم، شروط الاشتراك في المسابقة وهي ألا يقل سن المتقدم عن 15 سنة وأن يتمتع بالصحة الصوتية وسلامة النطق والأداء وعلى علم بالمقامات الموسيقية وأن يتمتع بحسن السير والسلوك.

ولفتت الوزارة إلى أن التقديم عبر الموقع الإلكتروني لها من خلال استمارة خاصة بكل محافظة ولمدة أسبوعين على أن يسجل كل متقدم مقطع فيديو في حدود 3 إلى 5 دقائق وتحميله على يوتيوب ثم ملء الاستمارة المرفقة ووضع رابط الفيديو المحمل على اليوتيوب في الخانة المخصصة لذلك، أو تسليم مقطع الفيديو على اسطوانة مدمجة مع النموذج المرفق مستوفيًّا للبيانات لمكتب مدير مديرية الأوقاف التابع لها؛ ليكلف أحد المختصين بالمديرية لتحميله على الموقع، على أن تفحص اللجنة المعنية بالمسابقة المتقدمين ونشر أسماء من يحق لهم التقدم للاختبارات الأولية.​