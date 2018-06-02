السيسي يوقع على وثيقة تسلم السلطة في البلاد

كتب- هند الشامي:

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على وثيقة نقل السلطة للمرة الثانية على التوالي، بعدما أدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، السبت.

وسبق ووقع السيسي، على الوثيقة في عام 2014 عقب توليه رئاسة البلاد في ولايته الأولى من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور.

وتعد وثيقة نقل السلطة هي أول بروتوكول جرى صياغته خلال عام 2014، يتم من خلالها تسليم واستلام السلطة رسميا من رئيس انتهت ولايته لرئيس تبدأ ولايته.