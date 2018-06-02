السيسي: الأزهر منبر وسطية الإسلام والكنيسة رمز السلام

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأزهر الشريف منبر وسطية الإسلام، والكنيسة المصرية العريقة، رمز السلام والتسامح، لافتًا إلى أن أفراد الجيش البواسل يأمنون شعبنا بجانب شرطتنا الأبطال.

وأضاف الرئيس، خلال خطابه أمام البرلمان، السبت، أن المرأة المصرية ومعها كل أفراد الأسرة يخوضون معركة التنمية والبناء، فيزرعون الخير ويصنعون المستقبل لمصرنا، كدولة حديثة تقوم على أسس الحرية والديمقراطية وتستعيد مكانتها بين الأممم بعد أن عانت كثيرا نتيجة عوامل داخلية وخارجية.

وأوضح السيسي: "لقد واجهنا سويا الإرهاب الغاشم الذي أرد أن ينال من وطننا".

ويحضر الجلسة، نواب البرلمان، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعدد من الوزراء، إلى جانب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وفاز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس الماضي، بنسبة 97.08% على منافسه المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وتنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: "بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يعقد المجلس جلسة خاصة يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان". ​