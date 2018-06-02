عبدالعال للسيسى: ندرك المسئولية الملقاه على عاتقك

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أدرك أن تجديد الثقة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضرورة مهمة للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

وأضاف عبدالعال فى كلمته بالجلسة الخاصة التى عقدها البرلمان، اليوم السبت، لأداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية، أن الجماهير قالت كلمتها فى مواجهة دعوات المقاطعة للانتخابات الرئاسية.

وتابع موجها حديثه للرئيس، مجلس النواب يدرك عظم المسئولية الملقاه على عاتقك وسوف يتعاون المجلس، كما تعاون من قبل مع كافة السلطات للمصلحة العليا للبلاد لطرح الحلول للمشكلات.