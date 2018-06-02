"عبدالعال": "الرئيس السيسي نصر شعبه كثيرا فنصره الله"

كتب- محمد نصار:

وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "ترفعتم عن الدخول في مبارزات إعلامية مع أي دولة".

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة الخاصة التي يعقدها البرلمان من أجل حلف اليمين الدستورية، في مستهل الولاية الثانية للرئيس السيسي، أن الرئيس نصر شعبه كثيرا ولذلك نصره الله.

وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لمدة 4 ينوات ميلادية تبدأ من لحظة تأدية القسم وحتى 2022.

وقال الرئيس: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويحضر الجلسة جميع نواب البرلمان، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعدد من الوزراء، إلى جانب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وفاز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس الماضي، بنسبة 97.08% على منافسه المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وتنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: "بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يعقد المجلس جلسة خاصة يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان".

كما تشترط المادة 144 من الدستور أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".